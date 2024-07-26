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Скрипник подав у відставку з посади тренера Металіста 1925 після поразки від Лівого берега

26 липня 2024 18:57
Валерій Ковалевич - Редактор
Скрипник прийняв рішення достроково піти з Металіста 1925
Віктор Скрипник під час тренування "Металіста 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
Валерій Ковалевич - Редактор

Віктор Скрипник пішов у відставку з посади головного тренера вдруге за рік. Цього разу український наставник достроково пішов із "Металіста 1925".

Відставка Скрипника відбулася одразу після поразки харківської команди у важливому матчі, повідомив журналіст Володимир Звєров.

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В українському футболі розпочався мінітурнір за право зайняти місце "Дніпра-1" в елітному дивізіоні. У першому матчі "Лівий берег" зіграв із "Металістом 1925". Підопічні Віктора Скрипника першими пропустили гол, але відігралися на 90+4 хвилині поєдинку. Проте харківська команда поступилася супернику у серії пенальті з рахунком 4:5. Таким чином "Металіст 1925" проведе сезон 2024/2025 у Першій лізі.

Віктор Скрипник
Віктор Скрипник із керівництвом "Металіста 1925". Фото: instagram.com/wbt.nosov/

Відставка Скрипника

Під час трансляції матчу журналіст Володимир Зверов повідомив, що головний тренер "Металіста 1925" вирішив піти з клубу. Рішення наставника обумовлено результатами харківської команди. Минулого сезону вона посіла останнє місце в УПЛ, а зараз не зуміла скористатися шансами повернутися до елітного дивізіону.

Керівництво "Металіста 1925" не підтвердило розриву контракту з головним тренером команди.

Попереднім місцем роботи Скрипника була полтавська "Ворскла", з якої він пішов у грудні 2023 року. Також 54-річний фахівець тренував луганську "Зорю", латвійську "Ригу" та німецький "Вердер".

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спорт футбол тренер Віктор Скрипник ФК Металіст 1925

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