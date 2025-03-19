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Скрипник верит в победу Украины над Бельгией — что сказал тренер

19 марта 2025 13:40
Иван Крутогоров - Редактор
Скрипник назвал преимущество сборной Украины над Бельгией
Тренер Виктор Скрипник наблюдает за тренировкой. Фото: УНИАН
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший тренер "Металлиста 1925", "Зари" и "Ворсклы" Виктор Скрипник не сомневается в способности сборной Украины победить Бельгию в плей-офф Лиги Наций. Эксперт уверен, что команда Сергея Реброва создаст моменты у ворот соперника. 

Скрипник объяснил, каких ошибок должен избежать тренерский штаб "сине-желтых", сообщает "Украинский футбол". 

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В четверг, 20 марта, сборная Украины примет национальную команду Бельгии в Испании. Виктор Скрипник уверен, что соперников ждет вязкая игра, исход которой может решить один гол. Именно такой матч команды продемонстрировали на групповой стадии Евро-2024. 

Артем Довбик
Артем Довбик (слева) забил в этом сезоне уже 15 голов. Фото: instagram.com/uafukraine/

Скрипник предостерег Реброва 

Тренер понимает, что в составе сборной Бельгии много звезд мирового футбола. Однако он отметил, что в последнее время все больше украинских игроков становятся лидерами в европейских командах. А футболисты вроде Александра Зинченко или Романа Яремчука, которые чаще выходят не в основе, а на замену, попытаются проявить себя как можно лучше в матчах за сборную Украины. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко вернулся в сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Виктор Скрипник считает, что Сергею Реброву не стоит заниматься постоянной ротацией состава. Недопустима ситуация, когда в одном матче тренер выбирает определенных футболистов, а в следующем выходит наполовину обновленная "основа". Сыгранность и сплоченность важны в поединках такого масштаба, как игра с Бельгией. 

"Мне очень понравилось выступление сборной Украины в прошлой Лиге наций. Наша команда была единым целым, и это чувствовалось. Надо, чтобы так было и в матчах с Бельгией. Права на ошибку у нас нет, как это было в матче с Румынией на Евро. Здесь надо рвануть со старта", — объяснил Скрипник. 

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