Скрипник назвав перевагу збірної України над Бельгією

Тренер Віктор Скрипник спостерігає за тренуванням. Фото: УНІАН

Колишній тренер "Металіста 1925", "Зорі" та "Ворскли" Віктор Скрипник не сумнівається у здатності збірної України перемогти Бельгію в плей-офф Ліги Націй. Експерт упевнений, що команда Сергія Реброва створить моменти біля воріт суперника.

Скрипник пояснив, яких помилок має уникнути тренерський штаб "синьо-жовтих", повідомляє "Український футбол".

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У четвер, 20 березня, збірна України прийме національну команду Бельгії в Іспанії. Віктор Скрипник упевнений, що на суперників чекає в'язка гра, результат якої може вирішити один гол. Саме такий матч команди продемонстрували на груповій стадії Євро-2024.

Артем Довбик (ліворуч) забив у цьому сезоні вже 15 голів. Фото: instagram.com/uafukraine/

Скрипник застеріг Реброва

Тренер розуміє, що у складі збірної Бельгії багато зірок світового футболу. Однак він зазначив, що останнім часом дедалі більше українських гравців стають лідерами в європейських командах. А футболісти на кшталт Олександра Зінченка чи Романа Яремчука, які частіше виходять не в основі, а на заміну, спробують проявити себе якнайкраще в матчах за збірну України.

Андрій Ярмоленко повернувся до збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Віктор Скрипник вважає, що Сергію Реброву не варто займатися постійною ротацією складу. Неприпустимою є ситуація, коли в одному матчі тренер обирає певних футболістів, а в наступному виходить наполовину оновлена "основа". Зіграність і згуртованість важливі в поєдинках такого масштабу, як гра з Бельгією.

"Мені дуже сподобався виступ збірної України в минулій Лізі націй. Наша команда була єдиним цілим, і це відчувалося. Треба, щоб так було і в матчах із Бельгією. Права на помилку в нас немає, як це було в матчі з Румунією на Євро. Тут треба рвонути зі старту", — пояснив Скрипник.

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