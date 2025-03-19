Скрипник жестко раскритиковал Динамо за атмосферу в команде

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" уверенно лидирует в турнирной таблице Украинской премьер-лиги. При этом игра команды вызывает очень много вопросов.

Об этом рассказал бывший главный тренер "Вердера", "Зари", "Ворсклы" и "Металлиста 1925" Виктор Скрипник в интервью "Украинскому футболу".

Читайте также:

Віктор Скрипник. Фото: "Металіст 1925"

Скрипник разразился критикой в сторону "Динамо"

Скрипник рад, что в украинском футболе наступила фаза, когда лидеры могут неожиданно терять очки в матчах с аутсайдерами. Это случилось с "Динамо" и "Шахтером" после зимней паузы.

Относительно "Динамо" тренер выразил легкое недовольство происходящим в клубе. Ссылаясь на интервью Александра Шовковского, где тот критиковал игроков за плохую самоотдачу на тренировках, Скрипник указал, что футболисты, похоже, витают в облаках.

Скрипник отметил, что в команде не хватает сплоченности, а вместо взаимной поддержки возникают обиды и споры, что после матча с "Ворсклой" показали Владислав Ванат и Матвей Пономаренко.

"Такое чувство, что каждый сам себя, а должен быть друг за друга. Раньше такого не было, поэтому они набрали много очков в первом круге", — считает Скрипник.

Напомним, в английском "Ливерпуле" хотят заменить Салаха и Ван Дейка, которые летом уйдут.

Легендарный португальский форвард"Аль-Насра" Криштиану Роналду готов вернуться в топовый европейский чемпионат.

Известный журналист заявил, что в очереди ща Александром Шовковским в киевском "Динамо стоит Руслан Ротань.

Ротань летом может покинуть "Александрию" как свободный агент ради "Полесья".