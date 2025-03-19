Скрипник жорстко розкритикував Динамо за атмосферу в команді

Скрипник жорстко розкритикував київське Динамо
Київське "Динамо" впевнено лідирує в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. При цьому гра команди викликає дуже багато запитань.
Про це розповів колишній головний тренер "Вердера", "Зорі", "Ворскли" та "Металіста 1925" Віктор Скрипник в інтерв'ю "Українському футболу".
Скрипник вибухнув критикою в бік "Динамо"
Скрипник радий, що в українському футболі настала фаза, коли лідери можуть несподівано втрачати очки в матчах з аутсайдерами. Це сталося з "Динамо" і "Шахтарем" після зимової паузи.
Щодо "Динамо" тренер висловив легке невдоволення тим, що відбувається в клубі. Посилаючись на інтерв'ю Олександра Шовковського, де той критикував гравців за погану самовіддачу на тренуваннях, Скрипник вказав, що футболісти, схоже, витають у хмарах.
Скрипник зазначив, що в команді бракує згуртованості, а замість взаємної підтримки виникають образи і суперечки, як після матчу з "Ворсклою" показали Владислав Ванат і Матвій Пономаренко.
"Таке відчуття, що кожен сам себе, а має бути один за одного. Раніше такого не було, тому вони набрали багато очок у першому колі", — вважає Скрипник.
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