Скрипник жорстко розкритикував Динамо за атмосферу в команді

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" впевнено лідирує в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. При цьому гра команди викликає дуже багато запитань.

Про це розповів колишній головний тренер "Вердера", "Зорі", "Ворскли" та "Металіста 1925" Віктор Скрипник в інтерв'ю "Українському футболу".

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Скрипник вибухнув критикою в бік "Динамо"

Скрипник радий, що в українському футболі настала фаза, коли лідери можуть несподівано втрачати очки в матчах з аутсайдерами. Це сталося з "Динамо" і "Шахтарем" після зимової паузи.

Щодо "Динамо" тренер висловив легке невдоволення тим, що відбувається в клубі. Посилаючись на інтерв'ю Олександра Шовковського, де той критикував гравців за погану самовіддачу на тренуваннях, Скрипник вказав, що футболісти, схоже, витають у хмарах.

Скрипник зазначив, що в команді бракує згуртованості, а замість взаємної підтримки виникають образи і суперечки, як після матчу з "Ворсклою" показали Владислав Ванат і Матвій Пономаренко.

"Таке відчуття, що кожен сам себе, а має бути один за одного. Раніше такого не було, тому вони набрали багато очок у першому колі", — вважає Скрипник.

Нагадаємо, в англійському "Ліверпулі" хочуть замінити Салаха і Ван Дейка, які влітку підуть.

Легендарний португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду готовий повернутися в топовий європейський чемпіонат.

Відомий журналіст заявив, що в черзі за Олександром Шовковським у київському "Динамо стоїть Руслан Ротань.

Ротань влітку може покинути "Олександрію" як вільний агент заради "Полісся".