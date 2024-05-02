Следы крови и выбитые окна — на Харьковщине российская бомба упала возле спортклуба

Атака КАБами на спортклуб на Харьковщине. Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

В Дергачи Харьковской области прилетело две управляемые авиационные бомбы. В результате удара была повреждена спортивная инфраструктура.

Инцидент с КАБом произошел 2 мая, сообщил портал Новини.LIVE.

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Поврежден местный спортивный клуб

По городу Дергачи было два прилета КАБов, один из которых пришелся возле местного спортклуба. В результате удара в здании выбило оконные рамы.

Также есть вероятность, что кто-то в самом здании получил ранения, поскольку на опубликованных ГСЧС фото в спортклубе есть следы крови.

Отметим, что в Дергачах в результате удара КАБ пострадали восемь детей.

Добавим, что другой прилет КАБа пришелся в землю.

Также в результате прилета бомбы пострадал 75-летний мужчина, которому помогли на месте. При этом всех пострадавших госпитализировали.

Харьковская область длительный период находится под обстрелами ракетами и КАБами. В результате действий россиян в регионе разрушено большинство энергетической инфраструктуры.

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