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Сліди крові та вибиті вікна — на Харківщині російська бомба впала біля спортклубу

2 травня 2024 20:59
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Агабекян Карен
редактор
Сліди крові та вибиті вікна — на Харківщині російська бомба впала біля спортклубу
Атака КАБами на спортклуб на Харківщині. Фото: ДСНС України в Харківській області
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Дергачі Харківської області прилетіло дві керовані авіаційні бомби. В результаті удару була пошкоджена спортивна інфраструктура.

Інцидент з КАБом стався 2 травня, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сліди крові у спортзалі. Фото: ДСНС України в Харківській області

Пошкоджено місцевий спортивний клуб

По місту Дергачі було два прильоти КАБів, один з яких прийшовся біля місцевого спортклубу. В результаті удару в будівлі повибивало шибки.

Також є ймовірність, що хтось в самій будівлі отримав поранення, оскільки на опублікованих ДСНС фото зі спортклубу є сліди крові.

Зазначимо, що у Дергачах в результаті удару КАБами постраждали вісім дітей.

Додамо, що інший приліт КАБу був у землю.

Також в результаті прильоту бомби постраждав 75-річний чоловік, якому допомогли на місці. При цьому всіх постраждалих госпіталізували.

Харківська область тривалий період знаходиться під обстрілами ракетами та КАБами. В результаті дій росіян в регіоні зруйнована більшість енергетичної інфраструктури.

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війна
спорт
Харківська область
обстріли
авіабомба

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