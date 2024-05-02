Сліди крові та вибиті вікна — на Харківщині російська бомба впала біля спортклубу
В Дергачі Харківської області прилетіло дві керовані авіаційні бомби. В результаті удару була пошкоджена спортивна інфраструктура.
Інцидент з КАБом стався 2 травня, повідомив портал Новини.LIVE.
Пошкоджено місцевий спортивний клуб
По місту Дергачі було два прильоти КАБів, один з яких прийшовся біля місцевого спортклубу. В результаті удару в будівлі повибивало шибки.
Також є ймовірність, що хтось в самій будівлі отримав поранення, оскільки на опублікованих ДСНС фото зі спортклубу є сліди крові.
Зазначимо, що у Дергачах в результаті удару КАБами постраждали вісім дітей.
Додамо, що інший приліт КАБу був у землю.
Також в результаті прильоту бомби постраждав 75-річний чоловік, якому допомогли на місці. При цьому всіх постраждалих госпіталізували.
Харківська область тривалий період знаходиться під обстрілами ракетами та КАБами. В результаті дій росіян в регіоні зруйнована більшість енергетичної інфраструктури.
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