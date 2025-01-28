В США произошла трагедия во время соревнований по метанию молота — что известно

Смертельный бросок — зрителя убило молотом на соревнованиях в США
В США произошла трагедия прямо во время спортивных соревнований. К сожалению, не обошлось без жертв.
В кампусе университета Колорадо проводились легкоатлетические соревнования, которые завершились смертью одного из зрителей, сообщает ABC News.
Это было соревнование среди легкоатлетов средней школы со всего штата. Трагический инцидент произошел во время метания молота.
Детали трагедии
Школьники соревновались в метании молота. Один из молотов, брошенный участником, пробился через барьеры и попал в одного из зрителей.
К сожалению, зритель после этого попадания скончался. Жертвой стал 57-летний Уэйд Лэнгстон.
Он был отцом одного из спортсменов, который участвовал в соревнованиях. Он погиб, защищая жену и сына от удара молотом.
В полиции назвали эту страшную трагедию "некриминальным инцидентом".
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