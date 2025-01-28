В США произошла трагедия во время соревнований по метанию молота — что известно

Метание молота. Иллюстративное фото NBC News

В США произошла трагедия прямо во время спортивных соревнований. К сожалению, не обошлось без жертв.

В кампусе университета Колорадо проводились легкоатлетические соревнования, которые завершились смертью одного из зрителей, сообщает ABC News.

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Это было соревнование среди легкоатлетов средней школы со всего штата. Трагический инцидент произошел во время метания молота.

Детали трагедии

Школьники соревновались в метании молота. Один из молотов, брошенный участником, пробился через барьеры и попал в одного из зрителей.

К сожалению, зритель после этого попадания скончался. Жертвой стал 57-летний Уэйд Лэнгстон.

Он был отцом одного из спортсменов, который участвовал в соревнованиях. Он погиб, защищая жену и сына от удара молотом.

В полиции назвали эту страшную трагедию "некриминальным инцидентом".

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