У США сталася трагедія під час змагань з метання молота — що відомо

Метання молота. Ілюстративне фото NBC News

У США сталася трагедія прямо під час спортивних змагань. На жаль, не обійшлося без жертв.

У кампусі університету Колорадо проводилися легкоатлетичні змагання, які завершилися смертю одного із глядачів, повідомляє ABC News.

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Це було змагання серед легкоатлетів середньої школи з усього штату. Трагічний інцидент стався під час метання молоту.

Деталі трагедії

Школярі змагались у метанні молоту. Один із молотів, кинутий учасником, пробився через бар'єри і влучив в одного із глядачів.

На жаль, глядач після цього влучання помер. Жертвою став 57-річний Вейд Ленгстон.

Він був батьком одного із спортсменів, який брав участь у змаганнях. Він загинув, захищаючи дружину та сину від удару молотом.

У поліції назвали цю страшну трагедію "некримінальним інцидентом".

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