Померла відома українська футзалістка — про кого йдеться

Українська футзалістка Таїсія Бабенко. Фото: УАФ

Український спорт зазнав важкої втрати. Трагедія сталася з однією із спортсменок.

Відома українська футзалістка Таїсія Бабенко пішла з життя у віці 31 року, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Що відомо про Таїсію Бабенко

Таїсія Бабенко за час своєї кар'єри встигла пограти за футзальні "Ніку" та "ПЗМС", футбольні команди "Лідер" та ЖФК "Ворскла".

Крім того, вона виступала за збірні України з футзалу та пляжного футболу.

Таїсія Бабенко у складі футзальної збірної України ставала віцечемпіонкою Європи у 2023 році та бронзовою призеркою Євро-2022.

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