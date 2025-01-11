Умерла известная украинская футзалистка — о ком идет речь

Потеря для спорта — умерла титулованная украинская футзалистка
Украинский спорт понес тяжелую потерю. Трагедия произошла с одной из спортсменок.
Известная украинская футзалистка Таисия Бабенко ушла из жизни в возрасте 31 года, сообщает Украинская ассоциация футбола.
Она в течение года боролась с раком. К сожалению, рак победил.
Что известно о Таисии Бабенко
Таисия Бабенко за время своей карьеры успела поиграть за футзальные "Нику" и "ПЗМС", футбольные команды "Лидер" и ЖФК "Ворскла".
Кроме того, она выступала за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу.
Таисия Бабенко в составе футзальной сборной Украины становилась вице-чемпионкой Европы в 2023 году и бронзовой призеркой Евро-2022.
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