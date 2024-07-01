Соболенко получила редкую травму и снялась с Уимблдона

Арина Соболенко во время тренировки. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко не сможет выступить на одном из турниров Большого шлема. Белорусская теннисистка пропустит "Уимблдон".

Соболенко подтвердила, что в ближайшее время не вернутся на корт, сообщает Daily Mail.

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Арина Соболенко должна была выступить на Открытом чемпионате Великобритании по теннису. Чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, но 26-летняя белорусская теннисистка была одной из фавориток Уимблдона-2024. Однако третья ракетка мира снялась с соревнований.

Арина Соболенко на корте. Фото: Reuters/Paul Childs

Почему Соболенко не сыграет на Уимблдоне

Во время интервью сама спортсменка призналась, что получила тяжелую и редкую травму. Соболенко повредила плечо, и теперь ей понадобится длительное восстановление. Во время каждого движения рукой белорусская теннисистка чувствует боль.

"Это специфическая травма, и она редкая. Вероятно, я просто вторая или третья теннисистка, которая травмировала эту мышцу. Мы сделали МРТ, и впереди длительная реабилитация и лечение", — рассказала Соболенко.

Арина с досадой отметила, что это ее первая серьезная травма в карьере. Полуфиналистка Уимблдона-2023 разочарована ситуацией. Она пообещала справиться с повреждением и вернуться в спорт.

На Уимблдоне-2024 Арина Соболенко в первом туре должна была сыграть Эминой Бектас из США.

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