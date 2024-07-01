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Соболенко не виступить на Вімблдоні — білоруська тенісистка зазнала серйозної травми

1 липня 2024 16:57
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Соболенко отримала рідкісну травму і знялася з Вімблдону
Аріна Соболенко під час тренування. Фото: Reuters/Isabel Infantes
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Колишня перша ракетка світу Аріна Соболенко не зможе виступити на одному із турнірів Великого шолома. Білоруська тенісистка пропустить "Вімблдон".

Соболенко підтвердила, що найближчим часом не повернуться на корт, повідомляє Daily Mail.

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Аріна Соболенко мала виступити на Відкритому чемпіонаті Великобританії з тенісу. Чемпіонкою турніру є Маркета Вондроушова із Чехії, але 26-річна білоруська тенісистка була однією з фавориток Вімблдону-2024. Проте третя ракетка світу знялася зі змагань.

Аріна Соболенко
Аріна Соболенко на корті. Фото: Reuters/Paul Childs

Чому Соболенко не зіграє на Вімблдоні

Під час інтерв'ю сама спортсменка зізналася, що отримала тяжку та рідкісну травму. Соболенко пошкодила плече і тепер їй знадобиться тривале відновлення. Під час кожного руху рукою білоруська тенісистка відчуває біль.

"Це специфічна травма, і вона рідкісна. Мабуть, я просто друга або третя тенісистка, яка травмувала цей м'яз. Ми зробили МРТ, і попереду тривала реабілітація та лікування", — розповіла Соболенко.

Аріна з досадою наголосила, що це її перша серйозна травма у кар'єрі. Півфіналістка Вімблдону-2023 розчарована ситуацією. Вона пообіцяла впоратися з пошкодженням та повернутися у спорт.

На Вімблдоні-2024 Аріна Соболенко у першому турі мала зіграти Еміною Бектас із США.

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Білорусь спорт Теніс Турніри Великого шлему Вімблдон Аріна Соболенко

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