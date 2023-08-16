Сегодня один из лидеров Украины U-21 подпишет контракт с европейским клубом

Максим Таловеров — крайний из права. Фото: УАФ

Украинский защитник Максим Таловеров так и не смог зарекомендовать себя в чешской "Славии". Тренерский штаб не рассчитывал на футболиста.

Поэтому 16 августа он подпишет контракт с другой командой, сообщает ТаТоТаке.

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На чемпионате Европы U-21 Таловеров был основным защитником команды Ротаня, дошедшей до полуфинала. Именно Максима эксперты выделяли на уровне с Георгием Судаковым, Артемом Бондаренко и Михаилом Мудриком.

Максим Таловеров. Фото: УАФ

Таловеров возвращается в Австрию

По информации источников, сегодня игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт с австрийским ЛАСКом.

Речь идет о полноценном трансфере. Другие детали соглашения пока неизвестны.

В ЛАСКе украинец играл в аренде в прошлом сезоне и провел за клуб 13 матчей.

Отметим, что у 23-летнего Таловерова сейчас действующий контракт со "Славией" до 2026 года. Несмотря на признанный талант, главный тренер клуба Индржих Трпышовский не рассчитывает на украинца.

После удачного чемпионата Европы Максим интересовался немецкие "Вердер" и "Айнтрахт". Теперь с чемпионата Австрии футболисту будет проще перейти в Бундеслигу.

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