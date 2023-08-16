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Сьогодні один з лідерів України U-21 підпише контракт з європейським клубом

16 серпня 2023 10:16
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Агабекян Карен
редактор
Сьогодні один з лідерів України U-21 підпише контракт з європейським клубом
Максим Таловєров — крайній з права. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український захисник Максим Таловєров так й не зміг зарекомендувати себе в чеській "Славії". Тренерський штаб не розраховував на футболіста.

Тому 16 серпня він підпише контракт з іншою командою, повідомляє ТаТоТаке.

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На чемпіонаті Європи U-21 Таловєров був основним захисником команди Ротаня, яка дійшла до півфіналу. Саме Максима експерти виділяли на рівня з Георгієм Судаковим, Артемом Бондаренком та Михайлом Мудриком.

Максим Таловєров. Фото: УАФ

Таловєров повертається до Австрії

За інформацією джерел, сьогодні гравець пройде медогляд та підпише контракт с австрійським ЛАСКом.

Наразі йдеться про повноцінний трансфер. Інші деталі угоди наразі невідомі.

У ЛАСКу українець грав в оренді минулого сезону, та провів за клуб 13 матчів.

Зазначимо, що у 23-річного Таловєрова наразі має чинний контракт зі "Славією" до 2026 року. Попри визнаний талант, головний тренер клубу Індржих Трпишовський не розраховує на українця.

Після вдалого чемпіонату Європи Максимом цікавились німецькі "Вердер" та "Айнтрахт". Тепер з чемпіонату Австрії футболісту буде простіше перейти в Бундеслігу.

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