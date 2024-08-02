Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 2 августа

Олег Колодий. Фото: prm.ua

В пятницу, 2 августа, пройдет седьмой день Олимпийских игр в Париже. Спортсмены будут бороться за 25 комплектов медалей. В частности, украинцы будут претендовать на вознаграждения в двух видах спорта: дзюдо и прыжки в воду.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Какие комплекты медалей разыграют сегодня

В 10:30: Стрельба. Женщины. Винтовка, 3 позиции, 50 м. Финал.

В 12:00: Прыжки в воду. Мужчины. Синхрон, 3 м.

В 12:30: Академическая гребля. Мужчины. Двойки. Финал.

В 12:42: Академическая гребля. Женщины. Двойки. Финал.

В 13:02: Академическая гребля. Мужчины. Двойки парные, легкий вес. Финал.

В 13:13: Парусный спорт. Класс 49er. Женщины. Финал.

В 13:22: Академическая гребля. Женщины. Двойки парные, легкий вес. Финал.

В 14:13: Парусный спорт. Класс 49er. Мужчины. Финал.

В 14:50 Гимнастика. Прыжки на батуте. Женщины. Финал.

В 15:00 Конный спорт. Командный конкурс. Финал.

В 15:03: Парусный спорт. Женщины. Виндсерфинг. Финал.

В 15:23: Парусный спорт. Мужчины. Виндсерфинг. Финал.

В 17:00: Дзюдо. Женщины свыше 78 кг. Финалы.

В 17:00: Дзюдо. Мужчины свыше 100 кг. Финалы.

В 17:10: Бадминтон. Микст. Финал.

В 17:43: Стрельба из лука. Микст. Финал.

В 20:00: Теннис. Микст. Финал.

В 20:50: Гимнастика. Прыжки на батуте. Мужчины. Финал.

В 21:30: Фехтование. Мужчины. Командная шпага. Финал.

В 21:30: Плавание. Мужчины. 50 м свободным стилем. Финал.

В 21:36: Плавание. Женщины. 200 м на спине. Финал.

В 21:43: Плавание. Мужчины. 200 м комплексом. Финал.

В 22:20: Легкая атлетика. Мужчины. 10 000 м. Финал.

В 22:35: Велоспорт. Мужчины. BMX гонки. Финал.

В 22:50: Велоспорт. Женщины. BMX гонки. Финал.

Скриншот сайта Олимпийских игр

Скриншот сайта Олимпийских игр

Скриншот сайта Олимпийских игр

Скриншот сайта Олимпийских игр

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