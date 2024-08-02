Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 2 серпня

Сьомий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени
2 серпня 2024 08:31
Олег Колодій. Фото: prm.ua
У п'ятницю, 2 серпня, відбудеться сьомий день Олімпійських ігор у Парижі. Спортсмени боротимуться за 25 комплектів медалей. Зокрема, українці претендуватимуть на винагороди у двох видах спорту: дзюдо та стрибки у воду.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
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Які комплекти медалей розіграють сьогодні
- О 10:30: Стрільба. Жінки. Гвинтівка, 3 позиції, 50 м. Фінал.
- О 12:00: Стрибки у воду. Чоловіки. Синхрон, 3 м.
- О 12:30: Академічне веслування. Чоловіки. Двійки. Фінал.
- О 12:42: Академічне веслування. Жінки. Двійки. Фінал.
- О 13:02: Академічне веслування. Чоловіки. Двійки парні, легка вага. Фінал.
- О 13:13: Вітрильний спорт. Клас 49er. Жінки. Фінал.
- О 13:22: Академічне веслування. Жінки. Двійки парні, легка вага. Фінал.
- О 14:13: Вітрильний спорт. Клас 49er. Чоловіки. Фінал.
- О 14:50: Гімнастика. Стрибки на батуті. Жінки. Фінал.
- О 15:00: Кінний спорт. Командний конкурс. Фінал.
- О 15:03: Вітрильний спорт. Жінки. Віндсерфінг. Фінал.
- О 15:23: Вітрильний спорт. Чоловіки. Віндсерфінг. Фінал.
- О 17:00: Дзюдо. Жінки понад 78 кг. Фінали.
- О 17:00: Дзюдо. Чоловіки понад 100 кг. Фінали.
- О 17:10: Бадмінтон. Мікст. Фінал.
- О 17:43: Стрільба з лука. Мікст. Фінал.
- О 20:00: Теніс. Мікст. Фінал.
- О 20:50: Гімнастика. Стрибки на батуті. Чоловіки. Фінал.
- О 21:30: Фехтування. Чоловіки. Командна шпага. Фінал.
- О 21:30: Плавання. Чоловіки. 50 м вільним стилем. Фінал.
- О 21:36: Плавання. Жінки. 200 м на спині. Фінал.
- О 21:43: Плавання. Чоловіки. 200 м комплексом. Фінал.
- О 22:20: Легка атлетика. Чоловіки. 10 000 м. Фінал.
- О 22:35: Велоспорт. Чоловіки. BMX-гонки. Фінал.
- О 22:50: Велоспорт. Жінки. BMX-гонки. Фінал.
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