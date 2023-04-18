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Спаллетти пообещал вывести "Наполи" в полуфинал Лиги чемпионов

18 апреля 2023 09:21
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Спаллетти пообещал вывести Наполи в полуфинал Лиги чемпионов
Лучано Спаллетти во время матча. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти рассказал о подготовке команды к ответному четвертьфиналу Лиги чемпионов против "Милана".

Первый поединок неаполитанцы проиграли со счетом 0:1, напоминает официальный сайт УЕФА. 

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"Наполи" выиграл только один матч из четырех последних поединков во всех турнирах. Команда дважды подряд уступила "Милану" с общим счетом 0:5. В минувшие выходные "партенопейцы" не сумели справиться с "Вероной" дома (0:0). 

Наполи — Милан
Игроки "Наполи" на тренировке. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Шансы "Наполи" на победу

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти отказался признавать, что у его команды наметился спад. Он призывает болельщиков оказать футболистам поддержку в ответном поединке с "Миланом". 

"Мы сможем победить и выйти в полуфинал Лиги чемпионов только если сыграем в свой футбол. "Наполи" уже проделал огромную работу в этом турнире. Пребывание в четвертьфинале ЛЧ — это награда всем футболистам и болельщикам, всему нашему городу. И мы обязаны выложиться по максимуму", — рассказал Лучано Спаллетти. 

За счет чего "Наполи" может победить "Милан"

Наставник "Наполи" уверен, что его команда сможет справиться с трудной задачей и подарит болельщикам праздник в виде выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Он напомнил, что в прошлом у футболистов много матчей в этом турнире. 

"Не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать", — добавил тренер "Наполи". 

Напомним, стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

В услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

У форварда Владислава Супряги появились в "Динамо" проблемы, которые могут помешать ему продолжить выступать в киевской команде. 

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