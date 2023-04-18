Спаллетти пообещал вывести "Наполи" в полуфинал Лиги чемпионов

Лучано Спаллетти во время матча. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти рассказал о подготовке команды к ответному четвертьфиналу Лиги чемпионов против "Милана".

Первый поединок неаполитанцы проиграли со счетом 0:1, напоминает официальный сайт УЕФА.

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"Наполи" выиграл только один матч из четырех последних поединков во всех турнирах. Команда дважды подряд уступила "Милану" с общим счетом 0:5. В минувшие выходные "партенопейцы" не сумели справиться с "Вероной" дома (0:0).

Игроки "Наполи" на тренировке. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Шансы "Наполи" на победу

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти отказался признавать, что у его команды наметился спад. Он призывает болельщиков оказать футболистам поддержку в ответном поединке с "Миланом".

"Мы сможем победить и выйти в полуфинал Лиги чемпионов только если сыграем в свой футбол. "Наполи" уже проделал огромную работу в этом турнире. Пребывание в четвертьфинале ЛЧ — это награда всем футболистам и болельщикам, всему нашему городу. И мы обязаны выложиться по максимуму", — рассказал Лучано Спаллетти.

За счет чего "Наполи" может победить "Милан"

Наставник "Наполи" уверен, что его команда сможет справиться с трудной задачей и подарит болельщикам праздник в виде выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Он напомнил, что в прошлом у футболистов много матчей в этом турнире.

"Не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать", — добавил тренер "Наполи".

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