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Спаллетті пообіцяв вивести "Наполі" до півфіналу Ліги чемпіонів

18 квітня 2023 09:21
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Спаллетті пообіцяв вивести Наполі до півфіналу Ліги чемпіонів
Лучано Спаллетті під час матчу Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер італійського "Наполі" Лучано Спаллетті розповів про підготовку команди до чвертьфіналу у відповідь Ліги чемпіонів проти "Мілана".

Перший поєдинок неаполітанці програли з рахунком 0:1, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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"Наполі" виграв лише один матч із чотирьох останніх поєдинків у всіх турнірах. Команда двічі поспіль поступилася "Мілану" із загальним рахунком 0:5. Минулими вихідними "партенопейці" не зуміли впоратися з "Вероною" вдома (0:0).

Наполі - Мілан
Гравці "Наполі" під час тренування. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Шанси "Наполі" на перемогу

Головний тренер "Наполі" Лучано Спаллетті відмовився визнавати, що його команда опинилась посеред ігрової кризи. Він закликає вболівальників надати футболістам підтримку у поєдинку у відповідь з "Міланом".

"Ми зможемо перемогти та вийти до півфіналу Ліги чемпіонів тільки якщо зіграємо у свій футбол. "Наполі" вже проробив величезну роботу в цьому турнірі. Перебування у чвертьфіналі ЛЧ — це нагорода всім футболістам та вболівальникам, усьому нашому місту. І ми зобов'язані викластися по максимуму", — розповів Лучано Спаллетті.

Як "Наполі" може перемогти "Мілан"

Наставник "Наполі" впевнений, що його команда зможе впоратися зі складним завданням та подарує вболівальникам свято у вигляді виходу до півфіналу Ліги чемпіонів. Він нагадав, що минулого футболістів багато матчів у цьому турнірі.

"Не бачу причин, чому ми не можемо знову виявити ці якості. Завжди є можливість змінити результат. Я вірю, що команді вдасться це зробити", — додав тренер "Наполі".

Нагадаємо, стало відомо, хто може стати наступним суперником Олександра Усика після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі.

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