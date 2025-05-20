Бодибилдера во Львове дисквалифицировали за русский трек

Участники турнира по бодибилдингу. Фото: скриншот YouTube

На чемпионате Украины по бодибилдингу во Львове произошел резонансный инцидент. Спортсмен из Днепра был дисквалифицирован после того, как вышел на сцену под музыкальное сопровождение на русском языке.

Федерация WABBA Ukraine, организатор соревнований, подтвердила информацию и заявила, что аннулировала результаты выступления, сообщает портал Новини.LIVE.

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В организации WABBA Ukraine подчеркнули, что подобные случаи противоречат моральным принципам украинского общества и духу федерации. После инцидента было принято решение внести изменения в регламент: отныне использование музыки на языке государства-агрессора в произвольных программах строго запрещено.

Награждение победителей турнира. Фото: скриншот YouTube

Что предпримут организаторы

Среди дополнительных мер: обязательная предварительная проверка музыкальных треков всех участников, инструктаж судейской и технической команды по соблюдению языковых стандартов, а также отдельная информационная кампания среди спортсменов.

"Мы благодарны всем, кто выразил позицию. Такие случаи больше не повторятся. Федерация будет и дальше действовать на принципах национального достоинства и независимости", — заявили в WABBA Ukraine.

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