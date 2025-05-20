Бодібілдера у Львові дискваліфікували за російський трек

Учасники турніру з бодібілдингу. Фото: скріншот YouTube

На чемпіонаті України з бодибілдингу у Львові стався резонансний інцидент. Спортсмен із Дніпра був дискваліфікований після того, як вийшов на сцену під музичний супровід російською мовою.

Федерація WABBA Ukraine, організатор змагань, підтвердила інформацію і заявила, що анулювала результати виступу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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В організації WABBA Ukraine підкреслили, що подібні випадки суперечать моральним принципам українського суспільства та духу федерації. Після інциденту було ухвалено рішення внести зміни до регламенту: відтепер використання музики мовою держави-агресора в довільних програмах суворо заборонено.

Нагородження переможців турніру. Фото: скріншот YouTube

Що зроблять організатори

Серед додаткових заходів: обов'язкова попередня перевірка музичних треків усіх учасників, інструктаж суддівської та технічної команди щодо дотримання мовних стандартів, а також окрема інформаційна кампанія серед спортсменів.

"Ми вдячні всім, хто висловив позицію. Такі випадки більше не повторяться. Федерація буде й надалі діяти на засадах національної гідності та незалежності", — заявили у WABBA Ukraine.

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