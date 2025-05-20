Російського хокеїста Алєксєєва заарештовано у США після бійки

Олександр Алексєєв під час матчу. Фото: instagram.com/puckempire/

Відомий російський захисник "Вашингтон Кепіталз" Олександр Алексєєв був затриманий поліцією Арлінгтона (США) після нічної бійки біля одного із закладів. Інцидент стався 17 травня близько 3:30 ранку біля популярної піцерії в районі Кларендон.

За інформацією поліції, офіцери стали свідками фізичного конфлікту між Алексєєвим та іншим чоловіком, повідомляє ARLnow.

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Російський хокеїст Олександр Алексєєв ударив опонента в присутності поліції, після чого один з офіцерів застосував перцевий балончик для затримання. Спортсмену було надано медичну допомогу на місці через вплив спрею.

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Ігрова манера Алексєєва. Фото: Reuters/Geoff Burke

За підсумками події хокеїста звинуватили в громадському сп'янінні. Його доставили в окружну в'язницю Арлінгтона, звідки пізніше відпустили. Судовий розгляд ще не призначено, але інформація вже викликала резонанс серед вболівальників та медіа.

Що кажуть у клубі та які наслідки

Керівництво "Вашингтон Кепіталз" заявило, що в курсі ситуації та збирає додаткову інформацію. Ні ліга, ні клуб поки що не вжили дисциплінарних заходів щодо гравця.

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"Ми знаємо про те, що трапилося, і проводимо внутрішню перевірку", — коротко прокоментував представник команди.

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