Матч Аргентина проти Росії — що відомо про організацію гри

Енцо Фернандес дякує аргентинським уболівальникам. Фото: instagram.com/afaseleccionen/

Федерація футболу Аргентини офіційно оцінила ймовірність проведення матчу, який міг стати скандальним. Напередодні з'явилася інформація про те, що чемпіони світу-2022 можуть зіграти з командою Росії.

В Аргентині прокоментували можливість організації такого протистояння, повідомляє офіційний сайт АФА.

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Асоціація футболу Аргентини (AFA) офіційно спростувала інформацію про можливий товариський матч із Росією в жовтні. Команда Ліонеля Скалоні планує провести в жовтні два товариські матчі в Китаї: один проти місцевої команди, а другий проти збірної Японії або Південної Кореї. Однак остаточного рішення щодо другого суперника поки що не ухвалено.

Футболісти збірної Аргентини святкують перемогу. Фото: instagram.com/afaseleccionen/

У листопаді команда Ліонеля Скалоні зіграє з Анголою в Луанді на честь 50-річчя незалежності країни. Також заплановано матч проти збірної США в Катарі на стадіоні "Лусаїл".

Реакція РФС та подальші плани

У Російському футбольному союзі раніше заявляли про наявність діалогу з аргентинською стороною щодо можливого матчу. Однак після офіційного спростування з боку AFA перспективи проведення такої зустрічі залишаються невизначеними.

Наразі збірна Росії продовжує планувати свої товариські матчі, включно із зустрічами з Нігерією і Білоруссю в червні.

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