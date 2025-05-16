Матч Аргентина против России — что известно об организации игры

Энцо Фернандес благодарит аргентинских болельщиков. Фото: instagram.com/afaseleccionen/

Федерация футбола Аргентины официально оценила вероятность проведения матча, который мог стать скандальным. Накануне появилась информация о том, что чемпионы мира-2022 могут сыграть с командой России.

В Аргентине прокомментировали возможность организации такого противостояния, сообщает официальный сайт АФА.

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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) официально опровергла информацию о возможном товарищеском матче с Россией в октябре. Команда Лионеля Скалони планирует провести в октябре два товарищеских матча в Китае: один против местной команды, а второй против сборной Японии или Южной Кореи. Однако окончательное решение по второму сопернику пока не принято.

Футболисты сборной Аргентины празднуют победу. Фото: instagram.com/afaseleccionen/

В ноябре команда Лионеля Скалони сыграет с Анголой в Луанде в честь 50-летия независимости страны. Также запланирован матч против сборной США в Катаре на стадионе "Лусаил".

Реакция РФС и дальнейшие планы

В Российском футбольном союзе ранее заявляли о наличии диалога с аргентинской стороной по поводу возможного матча. Однако после официального опровержения со стороны AFA перспективы проведения такой встречи остаются неопределенными.

На данный момент сборная России продолжает планировать свои товарищеские матчи, включая встречи с Нигерией и Беларусью в июне.

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