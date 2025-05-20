Российский хоккеист Алексеев арестован в США после драки

Александр Алексеев во время матча. Фото: instagram.com/puckempire/

Известный российский защитник "Вашингтон Кэпиталз" Александр Алексеев был задержан полицией Арлингтона (США) после ночной драки у одного из заведений. Инцидент произошел 17 мая около 3:30 утра возле популярной пиццерии в районе Кларендон.

По информации полиции, офицеры стали свидетелями физического конфликта между Алексеевым и другим мужчиной, сообщает ARLnow.

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Российский хоккеист Александр Алексеев ударил оппонента в присутствии полиции, после чего один из офицеров применил перцовый баллончик для задержания. Спортсмену была оказана медицинская помощь на месте из-за воздействия спрея.

Игровая манера Алексеева. Фото: Reuters/Geoff Burke

По итогам происшествия хоккеиста обвинили в общественном опьянении. Его доставили в окружную тюрьму Арлингтона, откуда позже отпустили. Судебное разбирательство еще не назначено, но информация уже вызвала резонанс среди болельщиков и медиа.

Что говорят в клубе и каковы последствия

Руководство "Вашингтон Кэпиталз" заявило, что в курсе ситуации и собирает дополнительную информацию. Ни лига, ни клуб пока не предприняли дисциплинарных мер в отношении игрока.

"Мы знаем о случившемся и проводим внутреннюю проверку", — коротко прокомментировал представитель команды.

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