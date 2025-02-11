Шахтер готовит громкий трансфер — что известно

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

Донецкий "Шахтер", похоже, еще не закончил трансферную кампанию. "Горняки" планируют еще один трансфер.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна анонсировал еще один трансфер, который уже согласован с президентом клуба Ринатом Ахметовым, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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Ожидается, что это будет очень дорогой и громкий трансфер. Единственный вопрос — в сроках.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна во время матча. Фото: ФК "Шахтер"

Что известно о трансфере "Шахтера"

"Президент дал добро на еще один трансфер, который будет, как я считаю, громким, дорогим. Это трансфер, который нам нужен — или сейчас, или летом. Мы работаем активно, здесь очень большая работа", — отметил Дарио Срна.

Он подчеркнул, что никто на каникулы не ушел, и работают едва ли не круглосуточно.

"Я уверен, болельщики это будут уважать и оценивать, что в такое трудное время мы продаем и покупаем и делаем сильнейший "Шахтер", — резюмировал Срна.

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