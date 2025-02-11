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Срна анонсував гучний та дорогий трансфер Шахтаря

11 лютого 2025 22:22
Олександр Ільющенков - Редактор
Шахтар готує гучний трансфер — що відомо
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna
Олександр Ільющенков - Редактор

Донецький "Шахтар", схоже, ще не закінчив трансферну кампанію. "Гірники" планують ще один трансфер.

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна анонсував ще один трансфер, який вже погоджений з президентом клубу Рінатом Ахметовим, повідомляє пресслужба донецького клубу.

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Очікується, що це буде дуже дорогий та гучний трансфер. Єдине питання — у строках.

Даріо Срна під час матчу
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна під час матчу. Фото: ФК "Шахтар"

Що відомо про трансфер "Шахтаря"

"Президент дав добро на ще один трансфер, який буде, як я вважаю, гучним, дорогим. Це трансфер, який нам потрібен — або зараз, або влітку. Ми працюємо активно, тут дуже велика робота", — зазначив Даріо Срна.

Він підкреслив, що ніхто на канікули не пішов, і працюють чи не цілодобово. 

"Я упевнений, уболівальники це поважатимуть та оцінюватимуть, що в такий важкий час ми продаємо і купуємо й робимо найсильніший "Шахтар", — резюмував Срна.

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