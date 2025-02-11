Шахтар готує гучний трансфер — що відомо

Срна анонсував гучний та дорогий трансфер Шахтаря
Донецький "Шахтар", схоже, ще не закінчив трансферну кампанію. "Гірники" планують ще один трансфер.
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна анонсував ще один трансфер, який вже погоджений з президентом клубу Рінатом Ахметовим, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Очікується, що це буде дуже дорогий та гучний трансфер. Єдине питання — у строках.
Що відомо про трансфер "Шахтаря"
"Президент дав добро на ще один трансфер, який буде, як я вважаю, гучним, дорогим. Це трансфер, який нам потрібен — або зараз, або влітку. Ми працюємо активно, тут дуже велика робота", — зазначив Даріо Срна.
Він підкреслив, що ніхто на канікули не пішов, і працюють чи не цілодобово.
"Я упевнений, уболівальники це поважатимуть та оцінюватимуть, що в такий важкий час ми продаємо і купуємо й робимо найсильніший "Шахтар", — резюмував Срна.
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