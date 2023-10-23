Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Срна недолго будет тренировать "Шахтер" — известно, кто заменит Дарио arrow

Срна недолго будет тренировать "Шахтер" — известно, кто заменит Дарио

23 октября 2023 14:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Срна недолго будет тренировать "Шахтер" — известно, кто заменит Дарио
"Горняки" празднуют победу. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" продолжает искать нового главного тренера для команды. Дарио Срна будет временно исполнять функции наставника "горняков". 

Новый специалист может возглавить "Шахтер" уже в январе, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital". 

Читайте также:

"Шахтер" в рамках чемпионата Украины под руководством Дарио Срны разгромил ЛНЗ со счетом 3:0. Но несмотря на это хорватский специалист согласился лишь временно возглавить донецкую команду. Как только клуб найдет наставника, хорват вернется к работе директором "горняков" по футболу. 

Дарио Срна
Дарио Срна наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто возглавит "Шахтер" 

Сразу несколько известных тренеров являются кандидатами на смену Патрика ван Леувену в "Шахтере". Украинский клуб рассматривает варианты с Иваном Леко из "Хайдука" и известным каталонским тренером Оскаром Гарсией. Также слухи связывают с "горняками" поляка Марека Папшуна, который сделал "Ракув" чемпионом и мог оказаться в киевском "Динамо". 

Также появилась информация о том, что "Шахтер" ведет переговоры с нидерландским тренером, фамилию которого пока не называют. 

Не исключено, что речь идет об Арне Слоте. Он возглавляет "Фейеноорд", который сделал чемпионом страны в прошлом сезоне. Однако этот специалист пока не хочет уходить из роттердамского клуба. 

Напомним, Невилл сухо похвалил Мудрика и назвал главную проблему украинца. 

Цыганков может стать рекордным трансфером "Жироны" из-за интереса известного клуба. 

"Динамо" оригинально поздравило Ярмоленко с днем рождения. 

"Шахтер" расторг контракт со скандальным футболистом. 

Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме