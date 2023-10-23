Срна недолго будет тренировать "Шахтер" — известно, кто заменит Дарио

"Горняки" празднуют победу. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Руководство донецкого "Шахтера" продолжает искать нового главного тренера для команды. Дарио Срна будет временно исполнять функции наставника "горняков".

Новый специалист может возглавить "Шахтер" уже в январе, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital".

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"Шахтер" в рамках чемпионата Украины под руководством Дарио Срны разгромил ЛНЗ со счетом 3:0. Но несмотря на это хорватский специалист согласился лишь временно возглавить донецкую команду. Как только клуб найдет наставника, хорват вернется к работе директором "горняков" по футболу.

Дарио Срна наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Кто возглавит "Шахтер"

Сразу несколько известных тренеров являются кандидатами на смену Патрика ван Леувену в "Шахтере". Украинский клуб рассматривает варианты с Иваном Леко из "Хайдука" и известным каталонским тренером Оскаром Гарсией. Также слухи связывают с "горняками" поляка Марека Папшуна, который сделал "Ракув" чемпионом и мог оказаться в киевском "Динамо".

Также появилась информация о том, что "Шахтер" ведет переговоры с нидерландским тренером, фамилию которого пока не называют.

Не исключено, что речь идет об Арне Слоте. Он возглавляет "Фейеноорд", который сделал чемпионом страны в прошлом сезоне. Однако этот специалист пока не хочет уходить из роттердамского клуба.

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