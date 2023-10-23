Срна недовго тренуватиме "Шахтар" — відомо, хто замінить Дарійо

"Гірники" святкують перемогу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" продовжує шукати нового головного тренера для команди. Дарійо Срна тимчасово виконуватиме функції наставника "гірників".

Новий фахівець може очолити "Шахтар" вже у січні, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".

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"Шахтар" у рамках чемпіонату України під керівництвом Дарійо Срни розгромив ЛНЗ із рахунком 3:0. Але попри це, хорватський фахівець погодився лише тимчасово очолити донецьку команду. Як тільки клуб знайде наставника, хорват повернеться до роботи директором "гірників" із футболу.

Даріо Срна спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто очолить "Шахтар"

Одразу кілька відомих тренерів є кандидатами на зміну Патріка ван Леувену у "Шахтарі". Український клуб розглядає варіанти з Іваном Леко з "Хайдука" та відомим каталонським тренером Оскаром Гарсією. Також чутки пов'язують із "гірниками" поляка Марека Папшуна, який зробив "Ракув" чемпіоном і міг опинитися у київському "Динамо".

Також з'явилася інформація про те, що "Шахтар" веде переговори з нідерландським тренером, прізвище якого наразі не називають.

Не виключено, що йдеться про Арна Слота. Він очолює "Феєнорд", який зробив чемпіоном країни минулого сезону. Однак цей фахівець поки не хоче йти з роттердамського клубу.

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