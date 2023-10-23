Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Срна недовго тренуватиме "Шахтар" — відомо, хто замінить Дарійо arrow

Срна недовго тренуватиме "Шахтар" — відомо, хто замінить Дарійо

23 жовтня 2023 14:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Срна недовго тренуватиме "Шахтар" — відомо, хто замінить Дарійо
"Гірники" святкують перемогу. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" продовжує шукати нового головного тренера для команди. Дарійо Срна тимчасово виконуватиме функції наставника "гірників".

Новий фахівець може очолити "Шахтар" вже у січні, повідомляє "ПРОФУТБОЛ Digital".

Читайте також:

"Шахтар" у рамках чемпіонату України під керівництвом Дарійо Срни розгромив ЛНЗ із рахунком 3:0. Але попри це, хорватський фахівець погодився лише тимчасово очолити донецьку команду. Як тільки клуб знайде наставника, хорват повернеться до роботи директором "гірників" із футболу.

Даріо Срна
Даріо Срна спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Хто очолить "Шахтар"

Одразу кілька відомих тренерів є кандидатами на зміну Патріка ван Леувену у "Шахтарі". Український клуб розглядає варіанти з Іваном Леко з "Хайдука" та відомим каталонським тренером Оскаром Гарсією. Також чутки пов'язують із "гірниками" поляка Марека Папшуна, який зробив "Ракув" чемпіоном і міг опинитися у київському "Динамо".

Також з'явилася інформація про те, що "Шахтар" веде переговори з нідерландським тренером, прізвище якого наразі не називають.

Не виключено, що йдеться про Арна Слота. Він очолює "Феєнорд", який зробив чемпіоном країни минулого сезону. Однак цей фахівець поки не хоче йти з роттердамського клубу.

Нагадаємо, Невілл сухо похвалив Мудрика і назвав головну проблему українця. 

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу. 

"Динамо" оригінально привітало Ярмоленка з днем народження. 

"Шахтар" розірвав контракт зі скандальним футболістом. 

Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі