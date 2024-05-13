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Срна объяснил "пророческие" слова Модрича о будущем Шахтера

13 мая 2024 16:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Срна объяснил "пророческие" слова Модрича о будущем Шахтера
Лука Модрич празднует чемпионский титул в Испании. Фото: Reuters/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" может квалифицироваться в основном этап Лиги чемпионов. Однако существует условие, которое не зависит от украинской команды. 

Мадридский "Реал" может помочь "горнякам" сыграть в ЛЧ, сообщает "Профутбол Digital". 

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"Шахтер" сумеет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Это произойдет в том случае, если мадридский "Реал" обыграет дортмундскую "Боруссию" в финале ЛЧ-2024. 

Дарио Срна
Дарио Срна во время матча "Шахтера". Фото: instagram.com/darijosrna/

Модрич пообещал "Шахтеру" помощь 

Директор по футболу "горняков" Дарио Срна обсудил ситуацию, в которой оказались "горняки", со своим бывшим партнером по сборной Хорватии Лукой Модричем. Полузащитник до сих пор является одним из лидеров "Реала". 

"Модрич должен сделать свое дело. Будет так, как будет. Уже говорил с Лукой, который сказал мне, чтобы я не переживал. Но я буду переживать", — признался Срна.

Финал Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024 пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". 

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Тренер "Шахтера" рассказал правду о драке после матча с "Динамо".

Лунин объяснил, кто сыграет в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

"Полесье" заберет лидера "Днепра-1" без согласования с клубом. 

Лунин ответил "Реалу" на предложение продлить контракт — что решил вратарь.

спорт
футбол
ФК Шахтер
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Дарио Срна
Лука Модрич

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