Срна объяснил "пророческие" слова Модрича о будущем Шахтера

Лука Модрич празднует чемпионский титул в Испании. Фото: Reuters/Ana Beltran

Донецкий "Шахтер" может квалифицироваться в основном этап Лиги чемпионов. Однако существует условие, которое не зависит от украинской команды.

Мадридский "Реал" может помочь "горнякам" сыграть в ЛЧ, сообщает "Профутбол Digital".

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"Шахтер" сумеет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Это произойдет в том случае, если мадридский "Реал" обыграет дортмундскую "Боруссию" в финале ЛЧ-2024.

Дарио Срна во время матча "Шахтера". Фото: instagram.com/darijosrna/

Модрич пообещал "Шахтеру" помощь

Директор по футболу "горняков" Дарио Срна обсудил ситуацию, в которой оказались "горняки", со своим бывшим партнером по сборной Хорватии Лукой Модричем. Полузащитник до сих пор является одним из лидеров "Реала".

"Модрич должен сделать свое дело. Будет так, как будет. Уже говорил с Лукой, который сказал мне, чтобы я не переживал. Но я буду переживать", — признался Срна.

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