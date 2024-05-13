Срна пояснив "пророчі" слова Модрича про майбутнє Шахтаря
Донецький "Шахтар" може кваліфікуватися в основний етап Ліги чемпіонів. Проте є умова, яка не залежить від української команди.
Мадридський "Реал" може допомогти "гірникам" зіграти в ЛЧ, повідомляє "Профутбол Digital".
"Шахтар" зуміє зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону. Це станеться у тому випадку, якщо мадридський "Реал" обіграє дортмундську "Боруссію" у фіналі ЛЧ-2024.
Модрич пообіцяв "Шахтарю" допомогу
Директор з футболу "гірників" Даріо Срна обговорив ситуацію, в якій опинилися "гірники", зі своїм колишнім партнером зі збірної Хорватії Лукою Модричем. Півзахисник досі є одним із лідерів "Реала".
"Модрич повинен зробити свою справу. Буде так, як буде. Вже говорив з Лукою, який сказав мені, щоб я не переживав. Але я переживатиму", — зізнався Срна.
Фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2023/2024 пройде 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
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