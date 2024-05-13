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Срна пояснив "пророчі" слова Модрича про майбутнє Шахтаря

13 травня 2024 16:44
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Срна пояснив "пророчі" слова Модрича про майбутнє Шахтаря
Лука Модрич святкує чемпіонський титул в Іспанії. Фото: Reuters/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" може кваліфікуватися в основний етап Ліги чемпіонів. Проте є умова, яка не залежить від української команди.

Мадридський "Реал" може допомогти "гірникам" зіграти в ЛЧ, повідомляє "Профутбол Digital".

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"Шахтар" зуміє зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону. Це станеться у тому випадку, якщо мадридський "Реал" обіграє дортмундську "Боруссію" у фіналі ЛЧ-2024.

Даріо Срна
Дарійо Срна під час матчу "Шахтаря". Фото: instagram.com/darijosrna/

Модрич пообіцяв "Шахтарю" допомогу

Директор з футболу "гірників" Даріо Срна обговорив ситуацію, в якій опинилися "гірники", зі своїм колишнім партнером зі збірної Хорватії Лукою Модричем. Півзахисник досі є одним із лідерів "Реала".

"Модрич повинен зробити свою справу. Буде так, як буде. Вже говорив з Лукою, який сказав мені, щоб я не переживав. Але я переживатиму", — зізнався Срна.

Фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2023/2024 пройде 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Тренер "Шахтаря" розповів правду про бійку після матчу з "Динамо".

Лунін пояснив, хто зіграє в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

"Полісся" забере лідера "Дніпра-1" без узгодження з клубом.

Лунін відповів "Реалу" на пропозицію продовжити контракт — що вирішив воротар.

спорт
футбол
ФК Шахтар
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Даріо Срна
Лука Модріч

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