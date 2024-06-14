Дарио Срна рассказал, чего ждет от сборной Украины на Евро-2024

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Хорватский специалист понимает, насколько важным является участие команды в континентальном первенстве.

Срна рассказал, как игроки сборной Украины мотивируют миллионы болельщиков во всем мире, сообщает FourFourTwo.

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Дарио Срна уверен, что даже во время войны спорт необходим людям. Он демонстрирует, что жизнь продолжается, отвлекает болельщиков от суровой реальности. Хорват и сам пережил подобные события, потому не сомневается в этом утверждении.

Дарио Срна во время матча. Фото: instagram.com/darijosrna/

Что Срна сказал о сборной Украины

Представитель "Шахтера" заверил, что выход "сине-желтых" на Евро-2024 имеет большое значение для страны, которая стала для самого Дарио вторым домом. Выступление сборной Украины на турнире станет позитивным сигналом для людей.

"Они потеряли свои дома, они потеряли все. Россия хочет убить и разрушить все, и ракеты взрываются каждый день, везде, но мы все должны держаться и получать позитивные эмоции", — заявил Срна.

Хорватский специалист уверен, что спорт нельзя "ставить на паузу". Он заверил, что "Шахтер" и другие футбольные клубы продолжат развивать спорт в Украине и делать все, чтобы у футбола было будущее в этой стране.

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