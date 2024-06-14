Дарійо Срна розповів, чого чекає від збірної України на Євро-2024

Футболісти збірної України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна поділився очікуваннями від виступів збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Хорватський фахівець розуміє, наскільки важливою є участь команди у континентальній першості.

Срна розповів, як гравці збірної України мотивують мільйони вболівальників у всьому світі, повідомляє FourFourTwo.

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Дарійо Срна впевнений, що навіть під час війни спорт необхідний людям. Він демонструє, що життя продовжується, відволікає вболівальників від суворої реальності. Хорват і сам пережив подібні події, тому не сумнівається у цьому твердженні.

Дарійо Срна під час матчу. Фото: instagram.com/darijosrna/

Що Срна сказав про збірну України

Представник "Шахтаря" запевнив, що вихід "синьо-жовтих" на Євро-2024 має велике значення для країни, яка стала для самого Дарійо другою батьківщиною. Виступ збірної України на турнірі стане позитивним сигналом для людей.

"Вони втратили свої будинки, вони втратили все. Росія хоче вбити й зруйнувати все, і ракети вибухають щодня, скрізь, але ми всі повинні триматися та отримувати позитивні емоції", — заявив Срна.

Хорватський фахівець упевнений, що спорт не можна "ставити на паузу". Він запевнив, що "Шахтар" та інші футбольні клуби продовжать розвивати спорт в Україні й робити все, щоб футбол мав майбутнє в цій країні.

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