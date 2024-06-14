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Срна розповів, чого чекає від збірної України на Євро-2024

14 червня 2024 11:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дарійо Срна розповів, чого чекає від збірної України на Євро-2024
Футболісти збірної України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна поділився очікуваннями від виступів збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Хорватський фахівець розуміє, наскільки важливою є участь команди у континентальній першості.

Срна розповів, як гравці збірної України мотивують мільйони вболівальників у всьому світі, повідомляє FourFourTwo.

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Дарійо Срна впевнений, що навіть під час війни спорт необхідний людям. Він демонструє, що життя продовжується, відволікає вболівальників від суворої реальності. Хорват і сам пережив подібні події, тому не сумнівається у цьому твердженні.

Даріо Срна
Дарійо Срна під час матчу. Фото: instagram.com/darijosrna/

Що Срна сказав про збірну України

Представник "Шахтаря" запевнив, що вихід "синьо-жовтих" на Євро-2024 має велике значення для країни, яка стала для самого Дарійо другою батьківщиною. Виступ збірної України на турнірі стане позитивним сигналом для людей.

"Вони втратили свої будинки, вони втратили все. Росія хоче вбити й зруйнувати все, і ракети вибухають щодня, скрізь, але ми всі повинні триматися та отримувати позитивні емоції", — заявив Срна.

Хорватський фахівець упевнений, що спорт не можна "ставити на паузу". Він запевнив, що "Шахтар" та інші футбольні клуби продовжать розвивати спорт в Україні й робити все, щоб футбол мав майбутнє в цій країні.

Нагадаємо, Лунін готується до трансферу — "Реал" знайшов заміну українцю. 

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Футболіст збірної України переїде у відомий американський клуб.

"Барселона" продасть чотирьох зіркових гравців заради двох новачків.

Даріо Срна
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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