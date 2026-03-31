Главная Спорт Стал известен состав сборной Украины в возможно последней игре при Реброве

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 20:31
Матвей Пономаренко в составе национальной команды. Фото: УАФ

В рамках товарищеского поединка сборная Украины сыграет с Албанией. Обе команды упустили шанс пробиться на Мундиаль-2026. Результат встречи не будет иметь никакого значения, кроме психологического. 

Тренеры команд уже выбрали игроков для стартовых составов, сообщает портал Новини.LIVE

В составе сборной Украины произошло несколько замен по сравнению с поединком против Швеции (1:3). Форвард Владислав Ванат, который в прошлую пятницу вышел в основном составе, на этот раз даже не попал в заявку. Вместо него на поле появился Роман Яремчук.  

Илья Забарный на тренировке сборной Украины 31 марта 2026 года
Лидер сборной Украины Илья Забарный. Фото: УАФ

Составы на матч Украина — Албания 

Наставник "сине-желтых" предоставил шанс проявить себя в основе Эдуарду Сарапию, Назару Волошину и другим игрокам резерва. Тренер не скрывал, что ждет от своей команды только победы. Контракт Сергея Реброва с УАФ завершается в конце июня 2026 года. Не исключено, что это последний поединок сборной под руководством этого специалиста. 

Сборная Украины: Ризнык, Конопля, Забарный, Сарапий, Миколенко, Ярмолюк, Малиновский, Шапаренко, Гуцуляк, Волошин, Яремчук. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Портал Новини.LIVE проведет прямую онлайн-трансляцию матча

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в киевском "Динамо" удивили характеристикой форварду национальной команды Матвею Пономаренко. 

Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Албании
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
