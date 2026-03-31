Стал известен состав сборной Украины в возможно последней игре при Реброве

Матвей Пономаренко в составе национальной команды.

В рамках товарищеского поединка сборная Украины сыграет с Албанией. Обе команды упустили шанс пробиться на Мундиаль-2026. Результат встречи не будет иметь никакого значения, кроме психологического.

Тренеры команд уже выбрали игроков для стартовых составов, сообщает портал Новини.LIVE.

В составе сборной Украины произошло несколько замен по сравнению с поединком против Швеции (1:3). Форвард Владислав Ванат, который в прошлую пятницу вышел в основном составе, на этот раз даже не попал в заявку. Вместо него на поле появился Роман Яремчук.

Лидер сборной Украины Илья Забарный.

Составы на матч Украина — Албания

Наставник "сине-желтых" предоставил шанс проявить себя в основе Эдуарду Сарапию, Назару Волошину и другим игрокам резерва. Тренер не скрывал, что ждет от своей команды только победы. Контракт Сергея Реброва с УАФ завершается в конце июня 2026 года. Не исключено, что это последний поединок сборной под руководством этого специалиста.

Сборная Украины: Ризнык, Конопля, Забарный, Сарапий, Миколенко, Ярмолюк, Малиновский, Шапаренко, Гуцуляк, Волошин, Яремчук.

Тренер: Сергей Ребров.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Портал Новини.LIVE проведет прямую онлайн-трансляцию матча.

