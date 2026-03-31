Став відомий склад збірної України в можливо останній грі за Реброва

Матвій Пономаренко у складі національної команди. Фото: УАФ

У рамках товариського поєдинку збірна України зіграє з Албанією. Обидві команди втратили шанс пробитися на Мундіаль-2026. Результат зустрічі не матиме жодного значення, крім психологічного.

Тренери команд уже обрали гравців для стартових складів, повідомляє портал Новини.LIVE.

У складі збірної України відбулося кілька замін порівняно з поєдинком проти Швеції (1:3). Форвард Владислав Ванат, який минулої п'ятниці вийшов в основному складі, цього разу навіть не потрапив до заявки. Замість нього на полі з'явився Роман Яремчук.

Лідер збірної України Ілля Забарний. Фото: УАФ

Склади на матч Україна — Албанія

Наставник "синьо-жовтих" надав шанс проявити себе в основі Едуарду Сарапію, Назару Волошину та іншим гравцям резерву. Тренер не приховував, що чекає від своєї команди тільки перемоги. Контракт Сергія Реброва з УАФ завершується наприкінці червня 2026 року. Не виключено, що це останній поєдинок збірної під керівництвом цього фахівця.

Збірна України: Різник, Конопля, Забарний, Сарапій, Миколенко, Ярмолюк, Маліновський, Шапаренко, Гуцуляк, Волошин, Яремчук.

Тренер: Сергій Ребров.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Портал Новини.LIVE проведе пряму онлайн-трансляцію матчу.

