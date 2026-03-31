Головна Спорт Став відомий склад збірної України в можливо останній грі за Реброва

Дата публікації: 31 березня 2026 20:31
Матвій Пономаренко у складі національної команди. Фото: УАФ

У рамках товариського поєдинку збірна України зіграє з Албанією. Обидві команди втратили шанс пробитися на Мундіаль-2026. Результат зустрічі не матиме жодного значення, крім психологічного.

Тренери команд уже обрали гравців для стартових складів, повідомляє портал Новини.LIVE.

У складі збірної України відбулося кілька замін порівняно з поєдинком проти Швеції (1:3). Форвард Владислав Ванат, який минулої п'ятниці вийшов в основному складі, цього разу навіть не потрапив до заявки. Замість нього на полі з'явився Роман Яремчук.

Илья Забарный на тренировке сборной Украины 31 марта 2026 года
Лідер збірної України Ілля Забарний. Фото: УАФ

Склади на матч Україна — Албанія

Наставник "синьо-жовтих" надав шанс проявити себе в основі Едуарду Сарапію, Назару Волошину та іншим гравцям резерву. Тренер не приховував, що чекає від своєї команди тільки перемоги. Контракт Сергія Реброва з УАФ завершується наприкінці червня 2026 року. Не виключено, що це останній поєдинок збірної під керівництвом цього фахівця.

Збірна України: Різник, Конопля, Забарний, Сарапій, Миколенко, Ярмолюк, Маліновський, Шапаренко, Гуцуляк, Волошин, Яремчук.

Тренер: Сергій Ребров.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Портал Новини.LIVE проведе пряму онлайн-трансляцію матчу.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що в київському "Динамо" здивували характеристикою форварду національної команди Матвію Пономаренку.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Албанії
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
