Ламин Ямал травмировался — что случилось со звездой Барселоны

Ламин Ямал получил травму. Фото: Reuters

Звездный 17-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямал травмировался. Случился инцидент в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (0:1).

О деталях обследования футболиста сообщил портал Mundo Deportivo.

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Ламин Ямал в матче с "Леганесом". Фото: Reuters

Ламин Ямал получил травму

Врачи после матча диагностировали растяжение связок лодыжки. При этом, чтобы окончательно узнать об сроках отсутствия Ямала, ему проведут несколько тестов.

Футболист получил повреждение сразу после того, как расстался со своей 19-летней девушкой Анной Дженьосо. Отношения между футболистом и девушкой продлились лишь несколько недель.

В текущем сезоне 17-летний Ямал сыграл в составе "Барселоны" 21 матч, где забил шесть мячей и сделал 12 результативных передач.

Действующий контракт Ямала с "Барселоной" завершится летом 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 150 млн евро.

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