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Стали відомі деталі травми 17-річного Ямала

16 грудня 2024 12:50
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ламін Ямал травмувався — що трапилося з зіркою Барселони
Ламін Ямал зазнав травми. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Зірковий 17-річний вундеркінд "Барселони" Ламін Ямал травмувався. Стався інцидент у матчі 17 туру чемпіонату Іспанії з "Леганесом" (0:1).

Про деталі обстеження футболіста повідомив портал Mundo Deportivo.

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Ламін Ямал у матчі з "Леганесом". Фото: Reuters

Ламін Ямал отримав травму

Лікарі після матчу діагностували розтягнення зв'язок кісточки. При цьому, щоби остаточно дізнатися про терміни відсутності Ямала, йому проведуть кілька тестів.

Футболіст отримав пошкодження одразу після того, як розлучився зі своєю 19-річною дівчиною Анною Дженьосо. Відносини між футболістом та дівчиною тривали лише кілька тижнів.

Цього сезону 17-річний Ямал зіграв у складі "Барселони" 21 матч, де забив шість м'ячів і зробив 12 результативних передач.

Чинний контракт Ямала з "Барселоною" завершиться влітку 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 150 млн євро.

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футбол Барселона Іспанська Ла Ліга травма Ламін Ямал

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

15:34 У Садового повідомили про перекриття однієї з вулиць у Львові

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