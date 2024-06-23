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Стало известно, получит ли Мудрик звездного партнера в Челси

23 июня 2024 22:16
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Агабекян Карен
редактор
Челси рассматривает Нико Уильямса основной целью в атаку
Игроки лондонского "Челси". Фото: Reuters/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

Нападающий "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс стал целью для многих клубов. Среди этих команд лондонское "Челси".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсетях, правда ли клуб интересуется 21-летней звездой.

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Купит ли "Челси" Уильямса

В "Челси" не изменили позицию по Уильямсу, считая, что футболист будет слишком дорогим для соблюдения правил финансового фейр-плей.

Другие источники ранее сообщали, что "Челси" намерен приобрести 21-летнего футболиста после чемпионата Европы. Испанец якобы стал целью для "Челси" после того, как игрок "Кристал Пэлас" Майкл Олисе принял решение перейти в "Баварию".

В прошлом сезоне Нико Уильямс провел за "Атлетик" 37 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и сделал 17 результативных передач.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 50 млн евро.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.

Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.

Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.

"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком речь.

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Нико Уильямс

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