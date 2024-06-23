Челси рассматривает Нико Уильямса основной целью в атаку

Игроки лондонского "Челси". Фото: Reuters/David Klein

Нападающий "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс стал целью для многих клубов. Среди этих команд лондонское "Челси".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсетях, правда ли клуб интересуется 21-летней звездой.

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В "Челси" не изменили позицию по Уильямсу, считая, что футболист будет слишком дорогим для соблюдения правил финансового фейр-плей.

Другие источники ранее сообщали, что "Челси" намерен приобрести 21-летнего футболиста после чемпионата Европы. Испанец якобы стал целью для "Челси" после того, как игрок "Кристал Пэлас" Майкл Олисе принял решение перейти в "Баварию".

В прошлом сезоне Нико Уильямс провел за "Атлетик" 37 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и сделал 17 результативных передач.

Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 50 млн евро.

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