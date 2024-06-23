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Стало відомо, чи отримає Мудрик зіркового партнера у Челсі

23 червня 2024 22:16
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Агабекян Карен
редактор
Челсі розглядає Ніко Вільямса основною ціллю в атаку
Гравці лондонського "Челсі". Фото: Reuters/David Klein
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Агабекян Карен
редактор

Нападник "Атлетика" з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс став метою для багатьох клубів. Серед цих команд лондонське "Челсі".

Авторитетний інсайдер Фабриціо Романо повідомив у соцмережах, чи справді клуб цікавиться 21-річною зіркою.

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У "Челсі" не змінили позицію щодо Вільямса, вважаючи, що футболіст буде надто дорогим для дотримання правил фінансового фейр-плею.

Інші джерела раніше повідомляли, що "Челсі" має намір придбати 21-річного футболіста після чемпіонату Європи. Іспанець нібито став метою для "Челсі" після того, як гравець "Крістал Пелас" Майкл Олісе вирішив перейти в "Баварію".

Минулого сезону Ніко Вільямс провів за "Атлетік" 37 матчів у всіх турнірах, де забив вісім голів і зробив 17 результативних передач.

Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 50 млн євро.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

Мадридський "Реал" назвав нову вартість Луніна.

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"Ліверпуль" та "Барселона" хочуть купити лідера збірної Іспанії — про кого йдеться.

футбол
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Челсі
АПЛ
Ніко Вільямс

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