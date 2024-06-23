Челсі розглядає Ніко Вільямса основною ціллю в атаку

Стало відомо, чи отримає Мудрик зіркового партнера у Челсі
Нападник "Атлетика" з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс став метою для багатьох клубів. Серед цих команд лондонське "Челсі".
Авторитетний інсайдер Фабриціо Романо повідомив у соцмережах, чи справді клуб цікавиться 21-річною зіркою.
Чи купить "Челсі" Вільямса
У "Челсі" не змінили позицію щодо Вільямса, вважаючи, що футболіст буде надто дорогим для дотримання правил фінансового фейр-плею.
Інші джерела раніше повідомляли, що "Челсі" має намір придбати 21-річного футболіста після чемпіонату Європи. Іспанець нібито став метою для "Челсі" після того, як гравець "Крістал Пелас" Майкл Олісе вирішив перейти в "Баварію".
Минулого сезону Ніко Вільямс провів за "Атлетік" 37 матчів у всіх турнірах, де забив вісім голів і зробив 17 результативних передач.
Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 50 млн євро.
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