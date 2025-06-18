Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стало известно, почему Селезнев перестал употреблять алкоголь

Стало известно, почему Селезнев перестал употреблять алкоголь

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 07:00
Фридман рассказал, почему Селезнев полностью отказался от алкоголя
Евгений Селезнев. Фото: скриншот
Ключові моменти Почему Селезнев не употребляет алкоголь

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев за время игровой карьеры любил выпить алкогольные напитки. При этом, он почти никогда не был связан со скандалами на эту тему как его друзья Артем Милевский и Александр Алиев.

Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал об отношении Селезнева к алкоголю в интервью изданию BLIK.ua.

Реклама
Читайте также:
Вячеслав Фридман
Вячеслав Фридман. Фото: "Днепр"

Почему Селезнев не употребляет алкоголь

Фридман заявил, что в игровые годы Селезнев мог позволить себе выпить бутылку красного вина вечером, а на следующий день пойти на тренировку,

"Это ничто по сравнению с тем, как футболисты пили в 80-е годы. Ветераны рассказывали, что могли выпить по три бутылки дешевого советского шампанского, а утром на тренировке все из них выгонялось, и в матчах они носились по полю, показывая выдающиеся результаты", — сказал бывший функционер.

По мнению Фридмана, ключевым было отношение Селезнева к работе, а не эпизодическое употребление алкоголя, ведь пьяницей он никогда не был.

Фридман также рассказал, что Селезнев женился на девушке, которую тот знал с детства. По его информации, возлюбленная поставила условие прекратить употребление алкоголя, и Евгений выполнил это требование.

"Он курит айкос на нервах, один стик за другим, но вообще не пьет", — добавил Фридман.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Париже — расписание трансляций.

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала о победе над Магучих в Стокгольме.

Легендарного тренера Валерия Лобановского обвинили в "преступлении" против украинского языка.

Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский показал, как провел ночь обстрелов на 17 июня в Киеве.

алкоголь футбол Евгений Селезнев жены футболистов Вячеслав Фридман
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации