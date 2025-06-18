Фридман рассказал, почему Селезнев полностью отказался от алкоголя

Евгений Селезнев. Фото: скриншот

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев за время игровой карьеры любил выпить алкогольные напитки. При этом, он почти никогда не был связан со скандалами на эту тему как его друзья Артем Милевский и Александр Алиев.

Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал об отношении Селезнева к алкоголю в интервью изданию BLIK.ua.

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Почему Селезнев не употребляет алкоголь

Фридман заявил, что в игровые годы Селезнев мог позволить себе выпить бутылку красного вина вечером, а на следующий день пойти на тренировку,

"Это ничто по сравнению с тем, как футболисты пили в 80-е годы. Ветераны рассказывали, что могли выпить по три бутылки дешевого советского шампанского, а утром на тренировке все из них выгонялось, и в матчах они носились по полю, показывая выдающиеся результаты", — сказал бывший функционер.

По мнению Фридмана, ключевым было отношение Селезнева к работе, а не эпизодическое употребление алкоголя, ведь пьяницей он никогда не был.

Фридман также рассказал, что Селезнев женился на девушке, которую тот знал с детства. По его информации, возлюбленная поставила условие прекратить употребление алкоголя, и Евгений выполнил это требование.

"Он курит айкос на нервах, один стик за другим, но вообще не пьет", — добавил Фридман.

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