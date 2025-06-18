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Головна Спорт Стало відомо, чому Селезньов перестав вживати алкоголь

Стало відомо, чому Селезньов перестав вживати алкоголь

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Дата публікації: 18 червня 2025 07:00
Фрідман розповів, чому Селезньов повністю відмовився від алкоголю
Євген Селезньов. Фото: скриншот
Ключові моменти Чому Селезньов не вживає алкоголь

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов за час ігрової кар’єри любив випити алкогольні напої. При цьому, він майже ніколи не був пов’язаний зі скандалами на цю тему, як його друзі Артем Мілевський та Олександр Алієв.

Колишній комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман розповів про відношення Селезньова до алкоголю в інтерв’ю виданню BLIK.ua.

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В'ячеслав Фрідман. Фото: "Дніпро"

Чому Селезньов не вживає алкоголь

Фрідман заявив, що в ігрові роки Селезньов міг дозволити собі випити пляшку червоного вина увечері, а наступного дня піти на тренування,

"Це ніщо в порівнянні з тим, як футболісти пили в 80-ті роки. Ветерани розповідали, що могли випити по три пляшки дешевого радянського шампанського, а вранці на тренуванні все з них виганялося, і в матчах вони носилися по полю, показуючи видатні результати", — сказав колишній функціонер.

На думку Фрідмана, ключовим було ставлення Селезньова до роботи, а не епізодичне вживання алкоголю, адже п’яницею він ніколи не був.

Фрідман також розповів, що Селезньов одружився з дівчиною, яку той знав із дитинства. За його інформацією, кохана поставила умову припинити вживання алкоголю, і Євген виконав цю вимогу.

"Він курить айкос на нервах, один стік за іншим, але взагалі не п’є", — додав Фрідман.

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алкоголь футбол Євген Селезньов дружини футболістів В'ячеслав Фрідман
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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