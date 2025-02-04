Почему Дячук не перешел в Сарагосу — причина срыва трансфера

Известно, почему сорвался переход Дячука из Динамо в Испанию
В последний день сорвался трансфер центрального защитника киевского "Динамо" Максима Дячука. Футболиста хотела взять в аренду испанская "Сарагоса".
Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас.
Почему Дячук не перешел в Сегунду
По информации источника, Дячук стал заложником переговоров "Динамо" с южноафриканским футболистом Име Оконом, который был в команде на просмотре, и его Александр Шовковский хотел подписать.
"Динамо" не удалось договориться о контракте с Оконом и поэтому киевляне заблокировали аренду Максима Дячука в Испанию.
Отметим, что ранее киевляне были уверены в переходе Окона и согласовали все условия аренды Дячука в "Сарагосу".
Дячук начинал сезон основным центральным защитником, но получил тяжелую травму и уступил место в основе Тарасу Михавко. Сейчас он является четвертым центральным защитником команды, также уступая Денису Попову и Кристиану Биловару.
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