Почему Дячук не перешел в Сарагосу — причина срыва трансфера

Максим Дячук. Фото: "Динамо"

В последний день сорвался трансфер центрального защитника киевского "Динамо" Максима Дячука. Футболиста хотела взять в аренду испанская "Сарагоса".

Об этом сообщил украинский инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации источника, Дячук стал заложником переговоров "Динамо" с южноафриканским футболистом Име Оконом, который был в команде на просмотре, и его Александр Шовковский хотел подписать.

"Динамо" не удалось договориться о контракте с Оконом и поэтому киевляне заблокировали аренду Максима Дячука в Испанию.

Отметим, что ранее киевляне были уверены в переходе Окона и согласовали все условия аренды Дячука в "Сарагосу".

Име Окон в игре за "Динамо". Фото: "Динамо"

Дячук начинал сезон основным центральным защитником, но получил тяжелую травму и уступил место в основе Тарасу Михавко. Сейчас он является четвертым центральным защитником команды, также уступая Денису Попову и Кристиану Биловару.

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