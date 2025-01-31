Талант из киевского Динамо мог перейти в Плимут вместо Таловерова

Игрок "Плимута" Максим Таловеров. Фото: instagram.com/only1argyle

Английский "Плимут" в последнее время серьезно заинтересовался украинскими игроками. После приобретения одного из них появились интересные детали.

"Плимут" мог приобрести не игрока австрийского клуба ЛАСК Максима Таловерова, а другого украинского защитника, сообщает "ТаТоТаке".

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Этот игрок представляет киевское "Динамо", и долго рассматривался как усиление для английского клуба.

Кого хотел приобрести "Плимут"

По информации журналистов, "Плимут" очень активно следил за защитником киевского "Динамо" Максимом Дячуком. Дело дошло даже до обсуждения возможного трансфера.

В конце концов, впоследствии британцы переключились на другого украинского защитника — Максима Таловерова. Похоже, что они оценили этот трансфер как финансово более выгодный.

Максим Дячук в этом сезоне сыграл за киевское "Динамо" девять поединков, результативными действиями не отметился.

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