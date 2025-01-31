Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Замість Таловєрова — Плімут цікавився іншим українським гравцем arrow

Замість Таловєрова — Плімут цікавився іншим українським гравцем

31 січня 2025 20:25
Олександр Ільющенков - Редактор
Талант з київського Динамо міг перейти в Плімут замість Таловєрова
Гравець "Плімута" Максим Таловєров. Фото: instagram.com/only1argyle
Олександр Ільющенков - Редактор

Англійський "Плімут" останнім часом серйозно зацікавився українськими гравцями. Після придбання одного із них з'явились цікаві деталі. 

"Плімут" міг придбати не гравця австрійського клубу ЛАСК Максима Таловєрова, а іншого українського захисника, повідомляє "ТаТоТаке"

Читайте також:

Цей гравець представляє київське "Динамо", Та довго розглядався як підсилення для англійського клубу. 

Кого хотів придбати "Плімут"

За інформацією журналістів, "Плімут" дуже активно стежив за захисником київського "Динамо" Максимом Дячуком. Справа дійшла навіть до обговорення можливого трансферу.

Зрештою, згодом британці переключились на іншого українського захисника — Максима Таловєрова. Схоже, що вони оцінили цей трансфер як фінансово вигідніший.

Максим Дячук цього сезону зіграв за київське "Динамо" дев'ять поєдинків, результативними діями не відзначився. 

Нагадаємо, київське "Динамо" може понести відчутну кадрову втрату. Капітан команди Віталій Буяльський може залишити клуб. 

Президент "Динамо" Ігор Суркіс зробив висновки після провалу киян у Лізі Європи. І тепер планує підсилення складу

Гравець англійського "Борнмута" Ілля Забарний цього літа може залишити клуб. Ним цікавляться відразу декілька відомих колективів.

У мадридському "Атлетико" з'явився молодий український воротар. Він з часом може посилити збірну України.

спорт футбол Футбол трансфери Максим Таловєров Максим Дячук
Реклама
Реклама
Реклама