Талант з київського Динамо міг перейти в Плімут замість Таловєрова

Гравець "Плімута" Максим Таловєров. Фото: instagram.com/only1argyle

Англійський "Плімут" останнім часом серйозно зацікавився українськими гравцями. Після придбання одного із них з'явились цікаві деталі.

"Плімут" міг придбати не гравця австрійського клубу ЛАСК Максима Таловєрова, а іншого українського захисника, повідомляє "ТаТоТаке".

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Кого хотів придбати "Плімут"

За інформацією журналістів, "Плімут" дуже активно стежив за захисником київського "Динамо" Максимом Дячуком. Справа дійшла навіть до обговорення можливого трансферу.

Зрештою, згодом британці переключились на іншого українського захисника — Максима Таловєрова. Схоже, що вони оцінили цей трансфер як фінансово вигідніший.

Максим Дячук цього сезону зіграв за київське "Динамо" дев'ять поєдинків, результативними діями не відзначився.

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