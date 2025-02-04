Чому Дячук не перейшов у Сарагосу – причина зриву трансферу

Максим Дячук. Фото: "Динамо"

В останній день зірвався трансфер центрального захисника київського "Динамо" Максима Дячука. Футболіста хотіла взяти в оренду іспанська "Сарагоса".

Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, Дячук став заручником перемовин "Динамо" з південноафриканським футболістом Іме Оконом, що був у команді на перегляді, та якого Олександр Шовковський хотів підписати.

"Динамо" не вдалося домовитися про контракт з Оконом й тому кияни заблокували оренду Максима Дячука до Іспанії.

Зазначимо, що раніше кияни були впевнені в переході Окона і погодили всі умови оренди Дячука в "Сарагосу".

Іме Окон у грі за "Динамо". Фото: "Динамо"

Дячук починав сезон основним центральним захисником, але отримав важку травму і поступився місцем в основі Тарасу Михавку. Наразі він є четвертим центральним захисником команди, також поступаючись Денису Попову і Крістіану Біловару.

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