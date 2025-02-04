Чому Дячук не перейшов у Сарагосу – причина зриву трансферу

Стало відомо, чому зірвався трансфер Дячука з Динамо в Іспанію
В останній день зірвався трансфер центрального захисника київського "Динамо" Максима Дячука. Футболіста хотіла взяти в оренду іспанська "Сарагоса".
Про це повідомив український інсайдер Ігор Бурбас.
Чому Дячук не перейшов у Сегунду
За інформацією джерела, Дячук став заручником перемовин "Динамо" з південноафриканським футболістом Іме Оконом, що був у команді на перегляді, та якого Олександр Шовковський хотів підписати.
"Динамо" не вдалося домовитися про контракт з Оконом й тому кияни заблокували оренду Максима Дячука до Іспанії.
Зазначимо, що раніше кияни були впевнені в переході Окона і погодили всі умови оренди Дячука в "Сарагосу".
Дячук починав сезон основним центральним захисником, але отримав важку травму і поступився місцем в основі Тарасу Михавку. Наразі він є четвертим центральним захисником команди, також поступаючись Денису Попову і Крістіану Біловару.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" може продати Миколу Матвієнка — йому знайшли заміну.
Михайло Мудрик найближчим часом отримає вердикт по допінговій справі.
Київське "Динамо" хоче підписати гвінейського форварда з чемпіонату Азербайджану.
Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів, що не бачить себе у великому футболі.
Читайте Новини.LIVE!