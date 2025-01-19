УЕФА назвала судей матча Галатасарай — Динамо

Игроки киевского "Динамо" перед тренировкой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Футбольные еврокубки возобновят соревнования уже через несколько дней. Свои очередные матчи проведут и украинские клубы.

На поединок Лиги Европы "Галатасарай" — "Динамо" уже назначена бригада судей, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Матч пройдет в Стамбуле во вторник, 21 января. Он начнется в 17:30 по киевскому времени.

Эстонский арбитр Кристо Тохвер (по центру). Фото: instagram.com/kristotohver

Кто будет судить матч "Галатасарай" — "Динамо"

Главным арбитром матча назначен Кристо Тохвер. Его ассистентами будут Сильвер Кийв и Сандер Сага, четвертым арбитром — Кевин Кайвоя. Арбитры VAR — Марко Лийва и Йоонас Яновиц. Все судьи представляют Эстонию.

"Галатасарай" после шести сыгранных матчей в Лиге Европы занимает 6-ю позицию, киевское "Динамо" — последнюю, 36-ю позицию.

Киевляне за шесть поединков смогли забить соперникам лишь один мяч.

Напомним, киевское "Динамо" во вторник, 21 января, сыграет против "Галатасарая" в Лиге Европы. Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

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