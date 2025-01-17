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Пушич ухвалив рішення щодо свого майбутнього в Шахтарі — деталі

17 січня 2025 22:34
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Пушич відповів, чи планує піти з Шахтаря — що сказав тренер
Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У ЗМІ вже досить давно звучать чутки, що у "Шахтарі" може змінитись тренер. Ось, нарешті, сам наставник "гірників" прояснив ситуацію.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич в інтерв'ю пресслужбі команди дав остаточно відповідь на чутки щодо його звільнення.

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За його словами, було легко піти після виграшу дубля. Але є нюанси. 

Що сказав Пушич

Тренер "Шахтаря" підтвердив, що ним цікавились кілька клубів. Але додав, що він не така людина, яка просто так усе змінить.

"Наразі я відданий клубу "Шахтар". Мені було б дуже легко піти після того, як ми виграли дубль, я знав, що другий рік буде складним та вимогливішим за перший, але я серцем обрав цей клуб, бо я дуже відданий цьому проєкту і тоді відчув, що не можу залишити клуб у такий момент", — зазначив Пушич.

Наставник "Шахтаря" також прокоментував ситуацію із війною. 

"Зберігайте надію, боріться до останнього, будьте сильними, будьте сміливими та любіть свою країну всім серцем. Майте надію, що скоро все скінчиться і що ми зможемо жити всі разом у нормальних умовах, що діти зможуть зростати в нормальних умовах, що Україна буде однією з найкрасивіших країн у Європі. Я справді відчув цю красу і дух людей в Україні, і я дуже за це вдячний", — сказав він.

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спорт футбол ФК Шахтар УПЛ Маріно Пушич

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