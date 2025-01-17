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Пушич принял решение о своем будущем в Шахтере — детали

17 января 2025 22:34
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Пушич ответил, планирует ли уйти из Шахтера — что сказал тренер
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В СМИ уже достаточно давно звучат слухи, что в "Шахтере" может смениться тренер. Вот, наконец, сам наставник "горняков" прояснил ситуацию.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич в интервью пресс-службе команды дал окончательно ответ на слухи о его увольнении.

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По его словам, было легко уйти после выигрыша дубля. Но есть нюансы.

Что сказал Пушич

Тренер "Шахтера" подтвердил, что им интересовались несколько клубов. Но добавил, что он не такой человек, который просто так все изменит.

"Сейчас я предан клубу "Шахтер". Мне было бы очень легко уйти после того, как мы выиграли дубль, я знал, что второй год будет сложнее и требовательнее первого, но я сердцем выбрал этот клуб, потому что я очень предан этому проекту и тогда почувствовал, что не могу оставить клуб в такой момент", — отметил Пушич.

Наставник "Шахтера" также прокомментировал ситуацию с войной.

"Сохраняйте надежду, боритесь до последнего, будьте сильными, будьте смелыми и любите свою страну всем сердцем. Имейте надежду, что скоро все закончится и что мы сможем жить все вместе в нормальных условиях, что дети смогут расти в нормальных условиях, что Украина будет одной из самых красивых стран в Европе. Я действительно почувствовал эту красоту и дух людей в Украине, и я очень за это благодарен", — сказал он.

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спорт футбол ФК Шахтер УПЛ Марино Пушич

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