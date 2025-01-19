УЄФА назвала суддів матчу Галатасарай — Динамо

Гравці київського "Динамо" перед тренуванням. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Футбольні єврокубки відновлять змагання вже за декілька днів. Свої чергові матчі проведуть й українські клуби.

На поєдинок Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо" вже призначена бригада суддів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Матч пройде у Стамбулі у вівторок, 21 січня. Він розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Естонський арбітр Крісто Тохвер (по центру). Фото: instagram.com/kristotohver

Хто судитиме матч "Галатасарай" — "Динамо"

Головним арбітром матчу призначений Крісто Тохвер. Його асистентами будуть Сільвер Кийв та Сандер Сага, четвертим арбітром — Кевін Кайвоя. Арбітри VAR — Марко Лійва та Йоонас Яновіц. Всі судді представляють Естонію.

"Галатасарай" після шести зіграних матчів у Лізі Європи посідає 6-ту позицію, київське "Динамо" — останню, 36-ту позицію.

Кияни за шість поєдинків змогли забити суперникам лише один м'яч.

Нагадаємо, київське "Динамо" у вівторок, 21 січня, зіграє проти "Галатасарая" у Лізі Європи. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.

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