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Стало відомо, хто розсудить Галатасарай та Динамо

19 січня 2025 16:18
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
УЄФА назвала суддів матчу Галатасарай — Динамо
Гравці київського "Динамо" перед тренуванням. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Футбольні єврокубки відновлять змагання вже за декілька днів. Свої чергові матчі проведуть й українські клуби

На поєдинок Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо" вже призначена бригада суддів, повідомляє офіційний сайт УЄФА

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Матч пройде у Стамбулі у вівторок, 21 січня. Він розпочнеться о 17:30 за київським часом. 

Крісто Тохвер на тренуванні
Естонський арбітр Крісто Тохвер (по центру). Фото: instagram.com/kristotohver

Хто судитиме матч "Галатасарай" — "Динамо"

Головним арбітром матчу призначений Крісто Тохвер. Його асистентами будуть Сільвер Кийв та Сандер Сага, четвертим арбітром — Кевін Кайвоя. Арбітри VAR — Марко Лійва та Йоонас Яновіц. Всі судді представляють Естонію. 

"Галатасарай" після шести зіграних матчів у Лізі Європи посідає 6-ту позицію, київське "Динамо" — останню, 36-ту позицію. 

Кияни за шість поєдинків змогли забити суперникам лише один м'яч. 

Нагадаємо, київське "Динамо" у вівторок, 21 січня, зіграє проти "Галатасарая" у Лізі Європи. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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