УЄФА назвала суддів матчу Галатасарай — Динамо

Стало відомо, хто розсудить Галатасарай та Динамо
Футбольні єврокубки відновлять змагання вже за декілька днів. Свої чергові матчі проведуть й українські клуби.
На поєдинок Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо" вже призначена бригада суддів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матч пройде у Стамбулі у вівторок, 21 січня. Він розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Хто судитиме матч "Галатасарай" — "Динамо"
Головним арбітром матчу призначений Крісто Тохвер. Його асистентами будуть Сільвер Кийв та Сандер Сага, четвертим арбітром — Кевін Кайвоя. Арбітри VAR — Марко Лійва та Йоонас Яновіц. Всі судді представляють Естонію.
"Галатасарай" після шести зіграних матчів у Лізі Європи посідає 6-ту позицію, київське "Динамо" — останню, 36-ту позицію.
Кияни за шість поєдинків змогли забити суперникам лише один м'яч.
Нагадаємо, київське "Динамо" у вівторок, 21 січня, зіграє проти "Галатасарая" у Лізі Європи. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.
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