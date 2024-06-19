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Стало известно, кто будет судить матч Словакия — Украина на Евро-2024

19 июня 2024 17:22
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Словакия — Украина — Главным судьей поединка будет Майкл Оливер
Сборная Украины по Евро-2024. Фото: AP Photos
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

В матче второго группового этапа Евро-2024 сборная Украины встретится со Словакией. Главным судьей поединка будет Майкл Оливер.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Главным арбитром матча выступит 39-летний Майкл Оливер, являющийся представителем АПЛ. На Евро-2024 он уже работал на игре Испании против Хорватии.

Его ассистентами станут англичане Стюарт Берт и Дэниел Кук. Четвертым рефери был назначен нидерландец Сердар Гезюбююк, на VAR будет работать Бастиан Данкерт из Германии.

Матч пройдет на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. Начало — в 16:00.

Известно, что в первом туре группового этапа на Евро-2024 сборная Украины уступила Румынии со счетом 0:3.

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Украина
Словакия
Евро-2024
Сборная Украины по футболу

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